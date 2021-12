Flora intestinal tem papel fundamental no sistema imune

Há muito tempo o intestino deixou de ser reconhecido apenas como um órgão de digestão e absorção, para assumir um importante papel imunológico por sua participação na defesa contra as agressões do meio externo. A microbiota intestinal regula vários aspectos do sistema imune inato e adaptativo, protegendo o hospedeiro de patógenos invasores. É composta de até 1000 difentes espécies de micróbios, principalmente as bactérias. Algumas dessas bactérias são necessárias no processo de digestão. Essa colonização começa na infância com o leite materno.

A microbiota intestinal tem papel importante no sistema imune e seu desbalanço consiste na disbiose intestinal, ou seja, há um predomínio de bactérias patogênicas. A dieta influencia na saúde dessa microbiota e de acordo com estudos, mudanças nessa microbiota é 57% decorrente da dieta. Dietas ricas em açúcares, ômega-6 e gorduras provocam a disbiose. Enquanto alimentos ricos em fibras e de baixo índice glicêmico a preservam.

Ela participa do metabolismo energético e de glicose, portanto, alterações na sua homeostase pode levar ao aparecimento de doenças como a obesidade. Alguns alimentos e ativos ajudam na saúde dessa microbiota. É o caso do ômega-3, da glutamina, probióticos e prebióticos. Uma dieta balanceada é a chave para uma boa colonização intestinal e consequentemente uma saúde adequada.

