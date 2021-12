Ficas horas sentado vendo TV pode causar danos à saúde

Um estudo do Instituto de Medicina e Saúde Pública dos Estados Unidos comprovou que a maioria da população passa 56 horas por semana de maneira estática em frente ao computador ou da TV. O sedentarismo, dizem especialistas, pode provocar em longo prazo, aumento de doenças como obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Quando não se movimenta as pernas, os músculos ficam inativos e a circulação fica comprometida. Dessa forma, há uma menor queima de calorias. A coluna também é atingida pelo sedentarismo. A posição sentada causa uma grande pressão no disco invertebral e sem serem trabalhados, os músculos do abdômen e dos glúteos, que suportam a coluna em posição ereta, tornam-se mais fracos, favorecendo o acúmulo de gordura.

Os médicos sugerem que durante o trabalho sedentário é preciso levantar a cada meia hora. O tempo de ver televisão deve ser reduzido para duas horas ou menos. Após o almoço, o ideal é fazer uma caminhada de 10 minutos para favorecer a digestão.

