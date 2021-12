Feira oferece serviços voltados à população negra nesta quinta

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove nesta quinta-feira, 14, uma feira de saúde com atendimentos gratuitos. A mobilização será realizada na Lagoa do Abaeté, das 9h às 16h. Parte da programação especial do Novembro Negro, o evento visa ampliar o acesso aos serviços de assistência à população de Itapuã, sobretudo das pessoas negras, para uma Salvador livre da discriminação e do racismo na saúde.

Na ação serão realizadas atividades com abordagem na sexualidade negra, saúde nutricional com enfoque na alimentação africana, ação educativa em saúde bucal e orientações sobre a Doença Falciforme.

Além dos serviços de saúde, iniciativas culturais estão inclusas na feira, que terá o Concurso da Beleza Negra, apresentação do Malê Debalê, samba de mulheres negras, apresentação de capoeira, oficina de turbante e apresentação de cordel.

