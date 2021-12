Feira de saúde oferece consultas e exames gratuitos na Fonte Nova

Será realizada no próximo sábado, 10, das 7h às 13h, no estacionamento da Arena Fonte Nova (Espaço Dique), a Feira de Saúde Solidária. A ação vai oferecer gratuitamente diversos serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social. As senhas começam a ser distribuídas às 7h e a expectativa é de realizar 1,5 mil atendimentos.

Eentre os principais atendimentos, estão avaliação do nível de gordura e orientação sobre escovação dos dentes para crianças de 5 a 12 anos, exames e consultas oftalmológicas para pessoas a partir de 30 anos, assessoria de qualificação profissional, aferição de pressão e glicemia, banho para pessoas em situação de rua e spa da beleza.

Será oferecido também vacinação contra Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tétano e Difteria, além do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que estará presente prestando orientações sobre combate ao Aedes Aegypti e Leptospirose.

Os visitantes também poderão resolver pendências envolvendo órgãos públicos como SAC, Detran, Hemoba, Senac e Embasa, que estarão no local realizando acordos e emitindo 2ª via de contas. O Ministério Público da Bahia irá disponibilizar serviços de reconhecimento de paternidade, segunda via de documentos, certidão de nascimento, casamento e óbito.

O evento é organizado pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS), em parceria com a Arena Fonte Nova.

