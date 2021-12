Feedback do professor motiva prática de exercícios em academias

Um dos fatores relacionados à adesão à prática de exercícios físicos em academias é a relação entre professores e alunos. Nesse sentido, o feedback emitido pelos professores tem papel importante na motivação dos alunos durante os treinos. Foi isso que pesquisadores da Universidade do Estado de Santa Catarina investigaram em estudo publicado.

De acordo com os resultados, a maioria dos professores utiliza o feedback para fornecer estímulos para que o aluno alcance metas previamente estabelecidas. O estudo mostra que a maioria dos instrutores nas aulas de ginástica localizada, por exemplo, emite feedback para elogiar seus alunos ou para indicar como devem realizar os exercícios. Nas suas intervenções, eles optam por elogiar (ao invés de criticar), prescrevem dizendo o que fazer (ao invés do que não fazer); e descrevem o que o aluno fez (ao invés do que não fez).

O estudo ainda aponta que a maioria dos alunos gosta de receber feedbacks, pois tem interesse sobre o desempenho da tarefa que estão executando e nos benefícios proporcionados por esta. Segundo os autores, acredita-se que o feedback do professor deve ser fornecido de forma individual, sendo mais produtivo que fornecê-lo para todo o grupo ao término do treinamento.

adblock ativo