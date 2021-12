Fechar os olhos ajuda a lembrar

Aí vai um conselho para quem tenta se lembrar de algo e não consegue de forma alguma: feche os olhos. Um estudo da Universidade de Surrey e publicado na revista Legal and Criminological Psychology sugere que o cérebro humano pontencializa a capacidade de memória se houver concentração visual e auditiva.

A pesquisa testou a capacidade das pessoas de se lembrar de detalhes de filmes que mostram cenas de crimes falsos. A ideia é ajudar testemunhas a se recordarem de detalhes com mais precisão quando interrogadas.

Os cientistas testaram 178 participantes em dois experimentos separados. No primeiro, eles pediram aos voluntários para assistir a um filme que mostra um eletricista entrando em uma propriedade com grande número de itens roubados.

Os voluntários foram divididos, então, em quatro grupos e tiveram de responder a questionamentos. As perguntas foram feitas duas vezes, com os olhos abertos e fechados. Além disso, elas responderam em dois ambientes: um com harmonia com o entrevistador e outro, sem empatia.

O resultado mostrou que aqueles que conseguiram construir uma harmonia com o entrevistador e responderam com os olhos fechados acertaram mais de 75% das 17 questões corretamente. O índice de acertos cai para 41% quando o voluntário não teve confiança no entrevistador e manteve os olhos abertos.

Já no segundo experimento, desta vez focando na audição, as pessoas tiveram de lembrar detalhes do que ouviam.

