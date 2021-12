Fator genético é determinante para surgimento das varizes, explica angiologista

Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) apontam que cerca de 40% da população brasileira possui varizes e outras complicações vasculares, com uma incidência maior entre as mulheres. Para o médico angiologista e cirurgião vascular, André Brito, a predisposição genética é um dos fatores determinantes para o surgimento das temidas varizes em alguma fase da vida.

Em entrevista nesta quarta-feira, 4, ao programa ‘Isso é Bahia’, apresentado por Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, o profissional salientou que a hereditariedade não só aumenta as chances de desenvolvimento do problema, como também influencia a reincidência da doença crônica.

“A grande maioria dos casos é simples e não compromete capacidades físicas e laborais. O fator de risco mais importante está relacionado à hereditariedade, ou seja, à transferência do fator das varizes das mães para as filhas, que é um fator não modificável” explicou o cirurgião.

Efeito da gravidade

Grande parte das varizes costuma estar localizada nos membros inferiores, e o processo de circulação do sangue em todo o corpo, aliado ao efeito da gravidade, ajuda a explicar tal ocorrência. Brito pontua que a panturrilha - que, por muitos anos, foi conhecida como um tipo de 'coração periférico' - possui uma musculatura capaz de se contrair e fazer o sangue voltar para o coração. Contudo, o movimento gravitacional se torna uma barreira para esse retorno sanguíneo.

”O sangue é bombeado do coração para todas as extremidades. O retorno dos braços e das pernas para o nosso coração sofre uma dificuldade devido à gravidade e, muitas vezes, isso não é possível por falha na parede dos vasos, musculaturas ineficientes, além dos fatores hormonais - com maior incidência nas mulheres”, apontou.

Além disso, por causa do fator gravitacional, é percebido um aumento das doenças vasculares em indivíduos que costumam passar muito tempo em pé, principalmente em atividades laborais. “Pessoas que passam um período prolongado de pé apresentam probabilidade de desenvolver as varizes pois, além de estarem nessa posição, algumas delas costumam também estar paradas, ou seja, a musculatura não está estimulando o retorno do sangue”.

Tratamento não invasivo

O conhecimento do fator genético presente na família ou até mesmo os hábitos físicos do indivíduo devem servir de alerta para a procura por um angiologista. Isso vale, principalmente, para o paciente que percebe inchaço nas pernas e veias dilatadas. O tratamento pode variar entre métodos não invasivos, como o uso de meias de compressão, até as cirurgias, que já têm sido realizadas com o uso de laser.

“Nos últimos anos, o tratamento das varizes tem evoluído muito. Inicialmente, era usada apenas a técnica cirúrgica, muito agressiva, e isso acabava afastando do tratamento muitos pacientes idosos, diabéticos, com problemas no coração. Nos últimos anos, percebemos o desenvolvimento de técnicas menos invasivas, com cortes muito pequenos ou até mesmo sem cortes, utilizando laser e radiofrequência”, explicou o médico.

Segundo André Brito, estima-se que apenas 1% a 1,5% dos casos de varizes evolui para o agravamento, quando há o surgimento de úlceras nas pernas. Portanto, é importante ficar atento aos cuidados recomendados pela SBACV, como realizar atividades físicas, evitar o uso de cigarro e manter uma dieta rica em fibras, entre outros que ajudam a evitar o aparecimento da doença.

