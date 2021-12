Fast-food em excesso tem efeito similar ao da hepatite

Fast-food e hepatite são sinônimos, você sabia? Quem garante é o médico Drew Ordon, que no programa de TV "The Doctors" revelou que o efeito do consumo deste tipo de alimento, quando feito de forma regular, pode vir a causar danos ao fígado similares ao da doença.

O dano ocorre, segundo o especialista, porque o açúcar é adicionado aos alimentos, além do sal e da gordura para fritar. O açúcar é inserido para ajudar as frituras a se tornarem douradas e crocantes. Com o tempo, a quantidade de gordura saturada vai engordando o fígado, causando o mesmo efeito da hepatite. Assim como a doença, essa alimentação errônea pode causar a falência do órgão.

E para quem tem dúvidas sobre as opções saudáveis de alimentação que existem nessas lanchonetes, elas também são condenadas por especialistas. As substâncias químicas usadas na conservação destes alimentos ditos saudáveis também prejudicam o organismo.

