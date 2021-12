Farelo de trigo atua como agente anticancerígeno

Ingerir uma colher de sopa de farelo de trigo espalhado sobre a comida é uma boa opção para resolver problemas de constipação intestinal. As fibras contidas no farelo agem como um laxante natural.

Essas fibras existentes no farelo evitam a diverticulite, uma doença que provoca a inflamação do intestino, prisão de ventre e dor abdominal. Além de agir com um laxante natural, as fibras do farelo agem como agente anticancerígeno.

O farelo ajuda na imunização por meio do controle do estrogênio. Ele é capaz de reduzir o nível desse hormônio no sangue. O estrogênio é um hormônio que, desequilibrado, é um dos responsáveis do surgimento do câncer de mama. Juntamente com as fibras, os médicos recomendam também a ingestão de muito líquido.

