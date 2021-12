Fapesb apoia pesquisas em Zika, Chikungunya e Dengue

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) lançou o edital 001/2016, que visa apoiar projetos de pesquisas sobre Zika, Chikungunya e Dengue. O envio do formulário online dos participantes, contendo Carta de Intenções, deve ser enviado até 1º de abril, às 17h.

Serão destinados pela instituição R$5 milhões. As propostas submetidas deverão apresentar orçamento mínimo de R$500 mil e máximo de R$1.500 milhões. Segundo a Fundação, há possibilidade de ampliação com recursos financeiros de outros órgãos públicos, podendo ter a participação do Ministério da Saúde, MCTI e Confap.

A primeira etapa de seleção será o encaminhamento de uma carta de intenções, que serão pré-selecionadas por um Comitê de Seleção designado pela Diretoria Científica da Fapesb. Depois, os coordenadores dessas propostas deverão encaminhar à Fundação o projeto completo e documentação complementar, de acordo com as exigências do edital.

