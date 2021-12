Falta de sono altera nossos genes

Você sofre de insônia ou não dá muito importância à qualidade de seu sono? Pois saiba que noites mal dormidas podem alterar as funções de mais de 700 de seus genes. A descoberta foi realizada através de uma pesquisa na Universidade de Surrey com a participação de 26 voluntários.

Bastou apenas uma semana em que os participantes dormiram menos de seis horas por noite para alterar a produção de proteínas relacionadas a processos inflamatórios, afetando o sistema imunológico e a resposta do corpo ao estresse.

Quando somos privados do sono, proteínas que estão ligadas ao nosso descanso agem de forma irregular, deixando o relógio biológico do organismo totalmente alterado. É que substâncias que devem estar em determinado nível durante o dia, ficam desniveladas devido as noites mal dormidas. Com isso ficamos mais irritados, graças a liberação de cortisol e o hormônio ACTH, relacionado ao estresse.

Por que estamos dormindo menos? As causas podem estar relacionadas a uma rotina repleta de ansiedade, sedentarismo e alimentação inadequada. A tecnologia também tem influído na qualidade de nosso sono, já que nos deixa ligados 24 horas por dia. A alternativa para vencer esses males ainda está no travesseiro.

