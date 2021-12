Falta de limpeza em ar condicionado pode causar doenças; saiba quais

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas em todo o país (com média de 31,5º C de dezembro a fevereiro), os aparelhos de ar condicionado podem ser bons aliados no combate ao calor intenso. Entretanto, quem faz uso do equipamento em casa, no carro ou no ambiente de trabalho, deve ficar atento à manutenção e à limpeza necessárias para o bom funcionamento, a fim de evitar problemas de saúde.

Segundo o médico microbiologista André Mário Doi, o acúmulo de poeira, ácaros, fungos e algumas bactérias no filtro do ar condicionado é um dos principais motivos para o aparecimento de doenças respiratórias.

“Quando utilizado com frequência, o aparelho deve ser higienizado de maneira adequada e periodicamente. Caso contrário, pode causar danos à saúde”, ressalta o especialista.

Entre as complicações de saúde causadas pela falta de limpeza do aparelho, o médico destaca as seguintes:

Ressecamento do muco pulmonar - A mucosa nasal é revestida por cílios vibrantes, responsáveis por expulsar bactérias, fungos e vírus que entram no organismo pelo ar respirado. Como há o ressecamento da região, a chance de contrair infecções aumenta.

Doença do Legionário - Essa doença é ocasionada por uma bactéria (Legionella pneumophila), que pode se alocar nos dutos e filtros de equipamentos de ar condicionado mal higienizados. “A exposição a essas bactérias leva a um quadro respiratório de pneumonia grave. O diagnóstico precoce permite terapia antimicrobiana específica, reduzindo a gravidade e complicações do quadro”, diz o médico.

Asma - As alergias respiratórias, como a asma, são doenças inflamatórias crônicas que acometem as vias respiratórias. A doença se manifesta clinicamente por crises de falta de ar ou cansaço, chiado no peito e sensação de aperto no peito, geralmente acompanhadas de tosse. O médico alerta que cerca de 80% dos pacientes que têm asma apresentam também rinite.

Rinite alérgica - A rinite alérgica é uma infecção que ocorre na membrana nasal. É caracterizada por espirros repetidos, coriza líquida e abundante, olhos lacrimejantes, coceira (em nariz, olhos, garganta e ouvidos), congestão nasal, alteração do olfato e do paladar, olhos avermelhados e irritados.

