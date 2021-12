Falta de iodo causa danos em bebês

Anualmente cerca de 19 milhões de bebês em todo o mundo correm o risco de sofrer danos cerebrais permanentes. O motivo é a falta de iodo nos primeiros anos de vida, também responsável pela redução das funções cognitivas. Esses dados constam no último relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com a Aliança Global de Melhor Nutrição (GAIN, na sigla em inglês).

De acordo com a pesquisa, a falta do elemento químico durante a gravidez e a infância resulta em déficits neurológicos e psicológicos, algo que, consequentemente, podem diminuir o “QI” de uma criança entre 8 e 10 pontos. Segundo Roland Kupka, consultor sênior de nutrição da UNICEF, “os nutrientes que uma criança recebe nos primeiros anos de vida influenciam o desenvolvimento do cérebro para a vida toda e podem contribuir positivamente ou prejudicar a sua chance de um futuro próspero”.

A iodação do sal é barata e economicamente benéfica, custando anualmente cerca de R$ 0,10 por criança.

Protegendo e apoiando o desenvolvimento das crianças no início da vida, somos capazes de obter imensos resultados para elas ao longo do tempo”, acrescentou o especialista. O relatório “Futuros mais brilhantes: protegendo o desenvolvimento inicial do cérebro através da iodização do sal” também aponta que mais 25% das crianças afetadas — cerca de 4,3 milhões — vivem no sul da Ásia. A região, porém, possui a segunda maior taxa de iodação salina do mundo — 87% da população tem acesso a sal iodado.

A menor cobertura foi identificada no sul e leste da África, onde cerca de 25% da população não têm acesso ao sal iodado, deixando 3,9 milhões de bebês desprotegidos contra distúrbios por deficiência de iodo todos os anos. O relatório aponta que os primeiros dois anos de vida são os mais críticos para o desenvolvimento dacriança. “A nutrição, junto com proteção e atividades estimulantes, como brincadeiras e aprendizado precoce, definem o desenvolvimento do cérebro para a vida toda”, indicou o texto.

O iodo geralmente está presente em frutos do mar. No Japão, país onde há uma grande ingestão de algas, a população sofre menos com o problema. No entanto, alguns profissionais apontam o risco de overdose. Segundo especialistas, os alimentos ricos em iodo são as algas, sal iodado, frutas e verduras cultivadas perto do mar; peixes, como cavala, salmão, pescada e bacalhau, além dos frutos do mar, como lagosta e mexilhão. “A quantidade de ingestão deve ser recomendada por um profissional”, ressaltou Kupka.

