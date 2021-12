Faculdade promove ação para doação de sangue e cadastro de medula

Em parceria com o Hemoba, a Faculdade de Gestão & Negócios (FGN), localizada no bairro de Patamares, promoverá uma ação voltada para coleta de sangue e cadastro para doação de medula óssea. Entre os dias 7 e 10 de maio, a estrutura móvel da Fundação estará no estacionamento externo da faculdade.

Os interessados em doar sangue deverão possuir entre 16 e 69 anos, sendo que menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal. Além disso, os idosos acima dos 60 anos só poderão efetuar a coleta, caso já tenham realizado o procedimento antes. Vale lembrar, que será necessário a apresentação de documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde e ter peso superior a 50 quilos.

Já para realizar o processo de doação de medula, é um pouco mais complicado. A idade dos doadores deverá ser entre 18 e 55 anos. Além disso, é necessário que eles realizam alguns exames para comprovar o bom estado de saúde.

