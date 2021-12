Faculdade de Salvador promove multidão gratuito para prevenir doenças cardiovasculares

Em celebração ao Dia Mundial do Coração, no dia 29 de setembro, a Faculdade Dois de Julho realiza um mutirão de atendimento de detecção de risco cardiovascular gratuito. O evento acontecerá das 9 às 17h no bairro do Garcia em Salvador.

Durante a ação, que é comandada pelo médico cardiologista Márcio Abreu, haverá medição da pressão arterial, de circunferência abdominal, de peso, Cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), teste de glicose, e anamnese (entrevista entre profissional de saúde e paciente).

Além disso, os interessados poderão participar de uma palestra com o médico Mário Abreu que fala à população feminina sobre a categoria representar cerca de 40% de todos os casos de infarto agudo do miocárdio nos últimos 10 anos.

A equipe médica, estudantes de medicina e enfermeiros orientarão aos pacientes que apresentarem risco de doenças cardiovasculares a procurar serviços de saúde.

