Exposição reúne em Salvador acervo de répteis e anfíbios

A capital baiana sediará a sexta edição do Congresso Brasileiro de Herpetologia (ramo da zoologia dedicado ao estudo dos répteis e anfíbios) entre esta segunda-feira, 22, e o dia 26, no Hotel Fiesta. O evento acontece pela primeira vez na região Nordeste. A programação inclui minicursos, simpósios, fóruns, reuniões, oficinas e exposição.

Durante o congresso será realizada a exposição "Ninho dos Cobras", que reúne acervos de oito museus que trabalham com estes animais em diferentes regiões do Brasil. A organização do congresso aposta na exposição principalmente como um espaço para a comunidade escolar da educação básica ao ensino superior.

Segundo a bióloga e professora da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Rejâne Lira, coordenadora da exposição, "embora os acervos zoológicos sejam a base primordial para a grande maioria das pesquisas realizadas na herpetologia e áreas afins, os espaços dos museus têm sido negligenciados pelas instituições e governos nacionais, o que coloca em risco o patrimônio histórico-científico-cultural".

Ainda segundo a bióloga, "pelo menos, durante uma semana, as pessoas poderão conhecer os acervos dos principais museus brasileiros e as pesquisas realizadas pelos mesmos", explica.

Entre as oito instituições participantes estão a Ufba, o Instituto e a Casa de Vital Brazil, a Fundação Ezequiel Dias, o Instituto Butantan , a Universidade Estadual de Feira de Santana e o Projeto Tamar.

A mostra pode ser visitada das 10h às 17h, no Hotel Fiesta, no Itaigara. A visitação é gratuita e escolas interessadas em levar grupos de alunos devem proceder com agendamento no tel. (71) 3283-6564 e ninhodoscobras@gmail.com. Informações no site www.cbh13.com.br.

