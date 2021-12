Exploração do fundo do mar alarma cientistas

Cientistas americanos pediram uma cooperação internacional para preservar os ecossistemas do fundo do mar, cujas riquezas minerais e pesqueiras são cobiçadas pela indústria internacional.

"Estes ecossistemas cobrem mais da metade da Terra e, levando-se em conta sua importância para a saúde do nosso planeta, é imprescindível preservar sua integridade", afirmou no domingo a diretora do Centro de Biodiversidade Marinha e Conservação do Instituto Scripps de Oceanografia em San Diego (Califórnia, oeste dos Estados Unidos), Lisa Levin.

"A industrialização que dominou o século XX em terra se tornou uma realidade nas grandes profundezas marinhas", advertiu Lisa, durante sua apresentação na conferência anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS, na sigla em inglês), celebrada neste fim de semana em Chicago (norte).

Com a duplicação da população mundial nos últimos 50 anos, a demanda por produtos alimentícios, de energia e de matérias-primas procedentes do oceano aumentou consideravelmente.

"Na medida em que esgotamos as reservas de peixes ao longo da costa, a indústria pesqueira está se voltando para as águas profundas", prosseguiu a bióloga.

Além do esgotamento dos recursos pesqueiros, os ecossistemas dos fundos marinhos estão ameaçados pela exploração de minerais como o níquel, o cobalto, o manganês e o cobre, afirmou, destacando que a exploração de combustíveis costuma ser realizada a mais de mil metros de profundidade.

Quadruplicar em 50 anos a demanda de energia já se traduziu na instalação de duas mil plataformas de petróleo em alto-mar.

Enormes avanços na robótica

O setor minerador explora as profundezas marinhas em busca de minerais e terras raras essenciais para a eletrônica - de telefones celulares a baterias para carros híbridos.

Segundo a pesquisadora, "já são vendidas concessões em vastas áreas de grandes profundidades oceânicas para extrair os recursos necessários à nossa avançada economia". Diante desta situação, ela pediu "uma cooperação internacional e a criação de uma entidade capaz de estabelecer uma governança para a gestão destes recursos".

Para a diretora do Laboratório Marinho da Universidade de Duke (Carolina do norte, sudeste), Cindy Lee Van Dover, "é imprescindível trabalhar com a indústria e os organismos de governança para implementar regulações ambientais progressivas e apoiadas na ciência antes de empreender estas atividades".

"Em 100 anos, queremos que se diga que fizemos o que era certo", acrescentou. "A exploração mineradora dos grandes fundos marinhos não pertence mais à ficção científica. Todos esses recursos de mineração existem... E temos feito avanços significativos na robótica que proporcionam um acesso sem precedentes" a eles, afirmou a cientista.

"Caberia perguntar se o valor do que se extrai é maior do que o dano ao ecossistema", argumentou o diretor do programa sobre Políticas Oceânicas e Costeiras da Universidade de Duke, Linwood Pendleton.

Outras questões pendentes, segundo o pesquisador, passam por "como reparar os consideráveis danos já causados pela pesca de arrasto, a contaminação e outras atividades".

"Devemos responder a essas questões científicas antes que se iniciem atividades industriais", advertiu, destacando que os fundos marinhos alojam uma diversidade genética quase infinita e representam, portanto, uma fonte potencial de novos materiais e medicamentos.

