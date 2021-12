Exercícios são remédio contra a depressão

Um estudo publicado no Journal of Clinical Psychiatry, dos Estados Unidos, comprovou que a atividade física pode funcionar como um segundo medicamento a quem sofre de depressão. Os cientistas analisaram cerca de 250 pessoas que associaram atividades físicas ao tratamento de depressão com medicamentos.

Os médicos reuniram em grupo as pessoas que se tratavam contra a depressão. Uma das características da doença é a baixa autoestima.

O fato de estarem interagindo com outras pessoas durante o exercício proporcionava uma sensação de bem-estar, melhorando essa autoestima, o que já é um passo para a cura da doença, dizem os especialistas.

De acordo com os pesquisadores, tanto os exercícios leves como os moderados feitos diariamente funcionam tão bem quanto a inclusão de uma nova droga ao tratamento. A prática de exercícios diminui a ansiedade e oxigena o cérebro. Os mais indicados a quem trata da depressão são os aeróbicos, que liberam endorfinas e proporcionam a sensação de felicidade.

