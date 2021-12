Exercícios influenciam na memória e cognição

Um estudo do ano passado publicado na Brazilian Journal of Medical and Biological Research demonstrou que atividades físicas resistidas (ex: musculação) por 24 semanas induz a melhora da memória de longo prazo e função executora em indivíduos idosos, apresentando um aumento significativo do IGF-1 (fator de crescimento dependente da insulina 1) que contribui para a melhor plasticidade neuronal.

A partir da terceira década de vida ocorre perdas de neurônios com concomitante queda da performance cognitiva. Além da idade existem outros fatores de risco para essa queda cognitiva como histórico familiar, trauma craniano, nível educacional, tabagismo, alcoolismo, estresse mental, aspectos nutricionais e socialização.

O exercício físico pode interferir na performance cognitiva por aumentar os níveis de neurotransmissores e por mudanças em estruturas cerebrais. Por aumentar o fluxo sanguíneo cerebral há uma maior distribuição do oxigênio e de nutrientes. Outras pesquisas apontam para o fato de que exercícios aeróbios em conjunto com exercícios mentais ocasiona uma melhora do coeficiente de memória.

