Exercícios físicos na terceira idade: como eles contribuem para a saúde física e mental

A atividade física é importante para a saúde e traz incalculáveis benefícios para o nosso corpo, por isso, devemos utilizá-la como aliada para obter um melhor estilo e qualidade de vida. Mas, quando se trata da prática entre idosos, muitas dúvidas e receios costumam surgir.

A verdade é que as vantagens são ainda maiores na terceira idade. Se engana quem pensa que os mais velhos não devem ou não podem se exercitar. Dona Eliana Maia é um exemplo disso, aos 64 anos ela vai a academia de segunda à sexta-feira para fazer musculação e outras atividades oferecidas pelo espaço.

Eliana Maia faz musculação de segunda à sexta-feira

"Tenho horário de entrar, mas não tenho de sair", contou Eliana, que é professora aposentada e atualmente trabalha com transporte escolar. Ela costuma ir para academia no intervalo do trabalho e fazer todas as aulas que encontra disponíveis.

Ter uma boa saúde e mais qualidade de vida, foi o que motivou Dona Eliana a começar a fazer atividade física, em pouco tempo ela percebei o quanto a prática fazia bem, não só fisicamente. "Quando eu tô dentro da academia eu sinto uma energia tão positiva", disse Eliana, que continuou "é uma terapia pra mim". Além de cuidar da saúde, ela afirmou que também se distrái e se diverte.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a participação em atividades físicas leves e moderadas pode retardar o declínio físico e mental, além de contribuir no gerenciamento de desordens como depressão e demência. O médico ortopedista Fábio Costa destacou que a prática de exercícios é uma das principais formas de se tratar doenças caraterísticas de idosos, como diabetes, pressão alta, artrose, entre outras.

Para o ortopedista Fábio Costa, o maior benefício é a sensação de prazer proporcionada pela atividade

"Para mim a grande melhora da atividade física no idoso está principalmente na liberação de endorfina, na sensação de prazer. O passar dos anos faz com que o idoso comece a se sentir pouco útil, pouco ativo, se você devolve pra ele a atividade, devolve a alegria de viver, o prazer de fazer as coisas", explicou o médico. Segundo ele, o prazer de se exercitar se iguala ao prazer de comer chocolate. "Um idoso saudável é um idoso ativo", concluiu.

O profissional de educação física Igor Conterato comentou que "o exercício mais recomendado para o idoso é aquele que ele gosta de fazer, pois isso irá gerar maior aderência a prática do exercício, diminuindo o tempo em atividade sedentária e melhorando a sua saúde como um todo."

Profissional de educação física Igor Conterato | Foto: Divulgação

Por esse motivo toda atividade é válida, desde que além de cuidar da saúde, o idoso possa se sentir bem também.

Já imaginou começar a pedalar depois dos 60 anos? Pois então, é o que Dona Ana Nélia Melo Nélia, de 65 anos faz desde outubro de 2018, quando comprou um triciclo e se tornou a atração do bairro.

Ana Nélia aos 65 anos pedala todos os dias

Ana Nélia, que é professora aposentada e trabalha como secretária, sai para pedalar todos os dias depois do trabalho. Ela contou que é uma pessoa muito ativa e adora pedalar, isso faz com que não se torne uma pessoa sedentária. A idosa disse também que acha que não tem idade para praticar alguma atividade e nem para parar, ela pretende pedalar até quando tiver disposição.

De acordo com a reumatologista Claudia Costa, existem alguns problemas de saúde que podem impedir que um idoso pratique atividade física, "está contraindicado em doenças cardiológicas não compensadas, como hipertensão arterial não controlada e insuficiência cardíaca", informou a médica.

Reumatologista Cláudia Costa recomenda a atividade física para todas as idades

A reumatologista também lembrou que o objetivo da realização de exercício físico pelo idoso é melhorar a qualidade de vida, porém esta recomendação serve para qualquer idade.

