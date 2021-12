Exercícios em excesso podem aumentar vulnerabilidade a doenças

Está mais do que comprovada a importância da prática de atividades físicas para manter a saúde. Entretanto, uma pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul traz um novo dado para modificar esse estigma: a malhação em excesso pode tornar as pessoas mais suscetíveis a doenças.

O estudo foi realizado com ratos que correram em uma esteira até a exaustão. A descoberta foi surpreendente: uma única sessão de treino intenso foi capaz de estimular a apoptose, uma espécie de suicídio, desses animais. Em resumo, concluiu a pesquisa, o esforço físico demasiado diminui a resistência contra gripes e resfriados.

Além disso, eleva concentração dos radicais livres, moléculas que, em altas doses, são nefastas ao sistema imune.

Isso não significa abolir os exercícios físicos. Mas deve-se ter atenção para a intensidade do treinamento e a freqüência com que ele é realizado. Para isso, o ideal é sempre ter o acompanhamento de um profissional especializado.

