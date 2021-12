Exercícios e alimentos são aliados no tratamento das varizes

O tratamento das varizes irá depender da gravidade das mesmas e deve ser realizado por um hematologista. Alguns fatores predispõem ao aparecimento das varizes, como obesidade, sedentarismo, envelhecimento, prisão de ventre, roupas apertadas e pressão nas pernas. A nutrição pode auxiliar na prevenção e/ou tratamento desse quadro. Alimentos ricos em antioxidantes, fibras e vasodilatadores naturais são indicados.

As fibras melhoram o funcionamento intestinal e evitam o esforço durante a evacuação. A vitamina C e flavonóides presentes em frutas vermelhas (amora, morango orgânico, cranberry, mirtilo, framboesa, uvas, goji berry) podem fortalecer a estrutura das veias, o que melhora a saúde dos vasos; além do fortalecimento de capilares por diminuírem a formação de radicais livres.

O suco de beterraba contém o nitrato que leva à uma vasodilatação e melhora da circulação. O consumo de abacaxi, alho, cebola e gegibre também é recomendado, pois esses alimentos melhoram o funcionamento do sistema cardiovascular.

A prática de atividade física também é essencial para a melhora da circulação e evitar o aparecimento das varizes.

Benefícios da beterraba - Os cientistas acreditam que essa melhora se dá pela conversão do nitrato em óxido nítrico, aumentando a vasodilatação arterial e promovendo um melhor fluxo de sangue, nutrientes e oxigênio para os músculos. Pesquisadores da Ithaca College, de Nova York, demonstraram que a betaína presente na beterraba associada à bebidas esportivas pode melhorar o desempenho em cerca de 6%, pois segundo eles, ela pode contribuir com a síntese de creatina, o que melhora a força, potência e desempenho do atleta em curto prazo.

Para os esportistas a recomendação é consumir o suco de beterraba seis dias antes de uma corrida de rua, por exemplo. Por ser rica em ferro também auxilia numa melhora da disposição e na prevenção de uma anemia. Não deve ser consumida por pessoas com problemas renais por ser rica em ácido oxálico.

adblock ativo