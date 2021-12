Exercícios durante menopausa previnem osteoporose

Um estudo desenvolvido na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo apontou que exercícios de fortalecimento muscular dos membros inferiores e atividades de promoção do equilíbrio, uma vez feitos desde o início da menopausa, podem ser efetivos na prevenção de quedas e fraturas no período após o climatério. Testes foram feitos com 126 mulheres ao longo da pesquisa.

A pesquisa buscou identificar se as mulheres que apresentavam osteoporose lombar tinham um equilíbrio inferior quando ficavam em pé, comparadas com mulheres sem a doença. A análise observou que, em mulheres numa primeira fase de menopausa, entre 55 e 65 anos, não há diferença na força muscular do joelho e no equilíbrio postural nos dois grupos.

A osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição do tecido ósseo, com aumento da fragilidade dos ossos e do risco de fraturas.

Corcunda

Além disso, foi avaliado se existia uma relação do equilíbrio destas mulheres com a força dos músculos do joelho, o nível de Vitamina D no sangue e com o grau de cifose, mais conhecida como corcunda das costas.

Segundo o fisioterapeuta Guilherme Carlos Brech, idealizador do estudo, "a cifose torácica e a dosagem de 25 OH vitamina D não tiveram associação com o equilíbrio postural, no estudado, em mulheres com osteoporose lombar pós-menopausa".

O projeto foi pioneiro no assunto e possibilitou uma primeira discussão sobre o alcance dos efeitos da osteoporose à medida que os pacientes envelhecem. Segundo Brech, "com o aumento da incidência da osteoporose, a medicina viu a necessidade de se encontrar alternativas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que já possuem o diagnóstico e auxiliar na prevenção de quedas para esta população".

As participantes responderam a questionários sobre atividade física e foram submetidas a avaliação do equilíbrio postural, força muscular de joelho, nível de vitamina D e grau de cifose torácica.

