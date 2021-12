Exercícios aquáticos reduzem risco de queda em mulheres

Quando a menopausa chega e com ela a redução dos hormônios femininos, cresce a incidência de osteoporose nas mulheres, doença que provoca o risco de quedas. Tal perigo pode ser reduzido se nesta fase exercícios aquáticos de alta intensidade forem praticados. A revelação veio de um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e publicado no Menopause journal da The North American Menopause Society.

Participaram do estudo 108 mulheres, que tinham em média 59 anos de idade e não praticavam atividade física. Elas receberam suplementação de cálcio em 500 mg/dia e vitamina D3 em 1000 UI/dia e foram divididas em dois grupos. Um dos grupos realizou, durante 24 semanas, intensas atividades físicas dentro da água; enquanto o outro grupo permaneceu sem realizar nenhum exercício.

O grupo que se exercitou seguiu um programa de treinamento especial criado pela equipe da Unifesp, o HydrOs. Neste programa, a resistência da água tem a mesma função dos pesos que são usados em academias normais. As séries utilizaram músculos diferentes dos trabalhados na hidroginástica, que ativa as mesmas estruturas que usamos no dia a dia, resultando uma redução de 86% nas quedas. Já o grupo de controle teve uma redução de 44%.

