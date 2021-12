Exercícios ajudam a tratar pacientes com artrite

Quem sofre de artrite e outras doenças reumáticas pode e deve praticar exercícios. Tais enfermidades costumam causar dor, rigidez e inchaço nas articulações e outras estruturas de apoio do corpo como músculos, tendões, ligamentos e ossos.

Estudos têm mostrado que exercícios físicos ajudam a reduzir as dores e a rigidez nas articulações, aumentando a flexibilidade, a força muscular e a redução do peso, que costuma comprometer ainda mais as articulações.

Existem três tipos de exercícios que são indicados para pessoas que sofrem de artrite: Os de extensão de movimento, como a dança, ajudam a manter a movimentação normal das articulações, aumentam a flexibilidade e ajudam a aliviar a rigidez. Os de força, como a musculação, contribuem para aumentar e manter a força muscular, dando mais apoio e proteção às articulações atingidas pela doença. Os aeróbicos ou de resistência, como a bicicleta, melhoram o condicionamento cardiovascular, auxiliam no controle do peso e melhoram as funções do organismo como um todo.

O importante é não começar nenhuma atividade sem o conhecimento e permissão do seu médico.

