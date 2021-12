Exercício aeróbio aumenta atividade de reparo do DNA

Processos patológicos e fatores ambientais influenciam diretamente na taxa de envelhecimento. Atualmente há um crescente interesse no estudo da mitocôndria, uma organela, que tem os seus níveis diminuídos com o passar da idade e, é essencial para a saúde e para o retardo do envelhecimento. Existe uma teoria que o processo de envelhecimento ocorre devido a produção de radicais livres com a respiração celular normal, o que acarretaria e um estresse oxidativo e mais futuramente a morte.

Uma redução na produção de ATP (energia) mitocondrial pode contribuir para uma resistência reduzida e uma fraqueza muscular. As atividades físicas são reguladas por centros cognitivos e podem aliviar o declínio progressivo nas funções mitocondriais ocorrido pelo envelhecimento. Os exercícios aeróbico e de resistência melhoram a síntese protéica muscular e a biogênese mitocondrial.

O exercício de resistência tem demonstrado reduzir a produção de radicais livres mitocondriais e protegem contra a apoptose (morte celular) mediada mitocondrial. Os exercícios atenuam o estresse oxidativo e aumentam a atividade de reparo do DNA. Além de melhorar a defesa antioxidante do organismo.

adblock ativo