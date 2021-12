Excesso de vitamina C pode provocar pedras nos rins

As pedras nos rins, mal que atinge 10% a 20% dos homens e 3% a 5% das mulheres, provocam intensas dores e podem até vir a bloquear as vias urinárias. Elas podem ser provocadas por excesso de vitamina C. O alerta foi dado por pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, que realizaram um estudo de 11 anos sobre a incidência de pedras nos rins em 23.355 homens.

A pesquisa descobriu que aqueles que tomavam suplementos de 1g de vitamina C com regularidade tinha o dobro de chances de desenvolver pedras nos rins.

Consumida em doses recomendadas, que é de 40mg diárias, a vitamina C não oferece esse risco. Suplementos da vitamina, que possuem doses mais elevadas, não devem ser consumidos, principalmente por quem já sofre de pedras nos rins. A recomendação não se aplica às mulheres.

Como está provado que doses de 500mg de vitamina C reduzem a duração de resfriados, é benéfico o consumo para as mulheres.

