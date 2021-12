Exames simples ajudam na identificação de doenças complexas

Independentemente de você ter ou não qualquer problema de saúde, deve ter ouvido desde criança a famosa advertência: "Prevenir é melhor do que remediar". Lamentavelmente, nem toda doença pode ser prevenida mas, nesses casos, vale a segunda maior verdade da medicina: quanto antes o problema for diagnosticado, melhor.

Um diagnóstico precoce, na maioria das vezes, aumenta as chances de cura ou o sucesso do tratamento. Acontece que várias doenças podem ter sintomas parecidos umas com as outras ou ainda sequer apresentar qualquer manifestação que aponte a sua existência.

"Em muitos casos, um exame de sangue ou urina já pode alertar o médico de que algo está errado e direcionar o diagnóstico", comenta a hematologista Vânia Hungria, médica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Isso significa que doenças complexas nem sempre exigem exames também complexos. Conheça abaixo alguns exames bastante simples e acessíveis que podem fazer a diferença no diagnóstico de males complexos como câncer, aids, hipertireoidismo, doença renal, hepatite e doenças autoimunes. A idade para o exame segue recomendação médica específica.

