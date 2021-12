Exames gratuitos de mamografia são oferecidos na avenida ACM

Exames de mamografia e oftalmológicos serão realizados no Quartel do Corpo de Bombeiros do Iguatemi, na avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, gratuitamente entre os dias 7, 8 e 9 de janeiro. A ação está sendo disponibilizada pelo instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS).

A partir das 7h da próxima segunda-feira, 7, acontece o projeto denominado “De Olho na Saúde”, onde a população acima de 30 anos receberá atendimento oftalmológico. Para participar basta apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

Já na próxima terça-feira, 8 e quarta-feira, 9, a partir das 7h será realizado o projeto “Vida + Rosa”. Onde exames de mamografia, palestras e distribuição de cartilhas serão disponibilizados. As interessadas devem ter acima de 35 anos e estar munida de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

O objetivo é que a população se conscientize, se previna e busque detectar de forma precoce o câncer.

