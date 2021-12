Exames de mamografia são realizados gratuitamente em Salvador

Como uma forma de incentivar o diagnóstico precoce e, assim, a redução da gravidade do câncer de Mama, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), assinou contratos com 16 locais para a realização da mamografia de forma gratuita em Salvador.

Para realizar o exame, as mulheres devem buscar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa, com a solicitação médica, Cartão SUS e RG. Os hospitais Aristides Maltez, Santa Izabel, Santo Antônio, Edgar Santos, Clinica de Imagem Diagnose, Clínica Ser e Clínica Ultraprev são alguns dos locais onde o exame vai poder ser realizado.

Em Salvador, o câncer de mama já vitimou 178 mulheres de janeiro a setembro de 2020. O número representa uma redução em 35% na quantidade de óbitos em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 276 pessoas faleceram em decorrência de complicações da doença.

Entre janeiro e agosto deste ano, a SMS realizou 93 mil exames de mamografia. Desse montante, 62 mil foram agendados e apenas 34 mil mulheres (54%) compareceram para realizar efetivamente o procedimento.

Programação

Diferente dos anos anteriores, devido à pandemia da Covid-19 a SMS vai realizar o Dia D do Preventivo/Papanicolau exclusivamente por agendamento prévio nas unidades de saúde. A medida visa evitar aglomerações.

A estratégia vai disponibilizar exames para detecção do câncer do colo de útero e consultas médicas e de enfermagem para exame clínico das mamas, além de encaminhar mulheres para realização de mamografias.

Já estão sendo desenvolvidas, ainda, testagens rápidas para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), dispensação de preservativos masculino, feminino e lubrificantes, além de atividades educativas sobre a temática, contemplando também a discussão acerca da saúde integral da mulher com orientações nas salas de espera das UBS.

Ultrassonografias

Desde a segunda-feira, 5, o Hospital Municipal de Salvador (HMS) começou a oferecer para os distritos sanitários de Itapuã, Cajazeiras e Pau da Lima 35 exames por dia de ultrassonografias, sendo 20 marcações de ultrassom de mamas e 15 de transvaginal.

Os atendimentos acontecem de segunda a sábado, no turno da manhã, e terças e quintas-feiras, pela tarde. A mulher que tiver interesse no serviço deve se dirigir à UBS mais próxima para realizar a marcação através do sistema Vida +.

