Exames de mamografia gratuitos são oferecidos no Subúrbio de Salvador

Em comemoração ao Dia da Mulher, serão oferecidos 160 exames gratuitos de mamografias nos dias 10 e 11 de março, a partir das 7h, na comunidade Guerreira Zeferina, no Subúrbio de Salvador.

Ação é promovida pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e temo objetivo de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Serão distribuídas 80 senhas por dia e as interessadas devem possuir idade acima de 35 anos e levar no dia do procedimento as seguintes documentações: RG, CPF e comprovante de residência.

