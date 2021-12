Exame para detectar DSTs em mulheres é realizado em Salvador

Exames para diagnósticos com relação a doenças sexualmente transmissíveis serão realizados gratuitamente a partir da segunda-feira, 26, das 8h às 17h, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. A ação, voltada ao público feminino, faz parte da 12ª Semana Justiça pela Paz em Casa e segue até o próximo dia 30 (sexta-feira).

As mulheres interessadas devem ir até o local, portando os originais do RG, cartão do Sus e comprovante de residência. Durante a ação, a equipe do Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap) fornecerá o aconselhamento depois do exame. Em caso de resultado positivo, a mulher receberá o encaminhamento necessário.

As participantes também poderão aferir pressão ocular, arterial e glicemia. Haverá orientações sobre litígios que possam ser solucionados nas unidades do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc). Todos os serviços serão gratuitos.

