Evite a osteoporose com a ingestão dos alimentos corretos

A osteoporose é uma doença que acomete geralmente as mulheres a partir da menopausa. Ela é caracterizada pelo enfraquecimento dos ossos que se quebram com facilidade. No entanto, é preciso preveni-la antes da fase adulta. Ossos fortes dependem de vitamina D, cálcio e atividade física.

Saiba quais alimentos ajudam a evitar a doença:

Leite A - a vitamina D contida nele é responsável pelo fornecimento de fonte de cálcio ao nosso organismo. A opção correta é escolher pelo leite desnatado.

Nozes - Possuem alfa linolênico, um ácido graxo 3 e Omega que enrijecem os ossos. A ingestão do fruto reduz a degradação óssea.

Cenoura - É fonte de betacaroteno, a provitamina A, que tem função antioxidante e se transforma em vitamina no organismo.

Feijão - Aumenta o magnésio e cálcio dos ossos.

Peixe - Rico em vitamina D, ajuda a fixar o cálcio nos ossos. O salmão oferece 90% da quantidade diária de que o corpo necessita para fortalecer os ossos.

