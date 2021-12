Estudos revelam benefícios do iogurte

Estudos apresentados em encontro da American Society for Nutrition apontam a ligação científica entre o iogurte e potenciais benefícios para a saúde. O iogurte é uma excelente fonte de proteínas e nutrientes essenciais como cálcio, potássio e magnésio e também contém bactérias saudáveis (probióticos), ressaltam os pesquisadores.

O perfil nutriente único do iogurte tem estimulado pesquisas sobre seu impacto em diversos temas como saúde óssea e intestinal, diabetes, controle do peso do corpo, câncer e doenças cardiovasculares.

Muito do que é conhecido sobre os potenciais efeitos saudáveis do iogurte provêm de estudos que examinavam o consumo geral de laticínios, incluindo leite e queijo. Poucos estudos se concentraram exclusivamente no iogurte.

O consumo de laticínios é associado com uma redução no risco de desenvolver algumas das doenças mais prevalentes e caras da sociedade moderna, incluindo hipertensão, diabetes e câncer.



A ingestão do leite fermentado e iogurte, especificamente, tem sido associada a um risco reduzido de desenvolver câncer de bexiga, um menor risco de ataque e doença cardíaca e diminuição da pressão arterial.

Especialistas internacionais em nutrição reuniram-se na First Global Summit on the Health Effects of Yogurt (Primeira Conferência sobre os Efeitos Saudáveis do Iogurte) em Boston para apresentar a atual posição da ciência sobre os efeitos do iogurte na saúde e identificar as lacunas das pesquisas que precisam ser observadas pela comunidade científica.

Perda de peso

Um estudo prospectivo sobre três cortes, envolvendo mais de 120 mil adultos dos EUA mostrou que o consumo de iogurte, frutas, legumes e grãos integrais foram associados com menor ganho de peso ao longo do tempo e o iogurte, mostrou estar mais associado a isso.

Outro estudo demostrou que o consumo de iogurte é ligado com menor ganho de peso e menor aumento da circunferência da cintura ao longo do tempo.

"As pesquisas atuais sobre o impacto potencial do iogurte na saúde são encorajadoras e estamos ansiosos para aprender mais sobre a contribuição que iogurte oferece à saúde das pessoas individualmente e para a saúde pública global" disse Sharon M. Donovan, PhD, P&D, ex-presidente da ASN e professora de nutrição da Universidade de Illinois.

