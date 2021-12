Estudos desenvolvem medicamentos, procedimentos e dispositivos médicos

Com 6.938 pesquisas clínicas registradas no Clinical Trials até o último dia 16, o Brasil concentra 70% dos ensaios realizados na América do Sul para desenvolver novos medicamentos, procedimentos e dispositivos médicos. O número representa 5,7% das pesquisas dos EUA mostradas pelo site, que reúne dados de todo o mundo, mas supera a produção australiana, por exemplo, e demonstra o avanço do país nas últimas décadas.

Fundadora e presidente executiva da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica (SBPPC), Greyce Lousana ressalta que o Brasil atualmente está mais integrado ao cenário internacional, sendo incluído em mais pesquisas globais e que a média dos prazos regulatórios diminuiu, sem perda no rigor das avaliações.

O tema foi abordado por Greyce em encontro com a imprensa promovido pela biofarmacêutica Abbvie Brasil, no dia 10 de maio, em São Paulo. Entre os entraves para o aumento do volume de pesquisas clínicas no país, estão a falta de recursos destinados ao setor, que envolve custos elevados. Estima-se um investimento em torno de R$ 6,2 bilhões de reais para que uma nova substância chegue ao mercado.

O fomento científico e tecnológico estava entre os eixos estruturantes do Plano de Ação de Pesquisa Clínica lançado em março de 2018 pelo Ministério da Saúde.

A TARDE solicitou informações sobre o andamento do plano e o investimento no setor no ano passado, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.

Embora o Clinical Trials não ofereça um recorte por estado brasileiro, é possível verificar a produção de pesquisa clínica por cidade. Para Salvador e localidades num raio de 100 milhas (160,9 quilômetros) da capital baiana, o site localiza 508 ensaios em diferentes estágios, desde os que acabaram de ser registrados aos já concluídos. São pesquisas realizadas em instituições públicas e privadas, um terço delas voltadas para o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos para diferentes tipos de câncer.

Um dos destaques em volume de produção é o Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes-Ufba).

“Anualmente passam por aqui entre 100 e 110 projetos, sendo que de 10% a 15% deles são financiados pela iniciativa privada ou fomento público, mais raramente temos algum fomento internacional”, explica a chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica do Hupes, Adriana Latado. Ela acrescenta que as demais pesquisas têm cunho acadêmico, associadas a mestrados e doutorados, além de trabalhos de conclusão de curso, tanto de residência médica quanto de graduação.

Adriana ressalta que, há pelo menos 15 anos, o hospital conta com grupos fortes de pesquisa nas áreas de gastro-hepatologia, infectologia e de imunologia, com estudos para descobrir novas cepas de agentes infecciosos, por exemplo.

Outro destaque está no teste de eficácia e efetividade de medicamentos, quase sempre desenvolvidos fora do Brasil, nos quais o Hupes atua como centro de pesquisa associado.

Na avaliação de Adriana, o hospital atravessa um momento interessante, pois tem conseguido agregar novos grupos de pesquisa.

Um exemplo é a cardiologia, que tem dois ou três ensaios clínicos em desenvolvimento, envolvendo tratamento para pessoas com arritmia ou doenças coronarianas que não podem usar os medicamentos já disponíveis no mercado.

A chefe do setor destaca também a psiquiatria, com pesquisa voltada para tratamento de depressão grave e ideação suicida; além da pneumologia, odontologia hospitalar e onco-hematologia. “A gente tem o grupo da hematologia já bem estabelecido, o centro de transplante de medula óssea do estado está aqui dentro, e estão chegando os profissionais de oncologia. O hospital está investindo num centro de pesquisa e, já está em obras, uma farmácia própria”, detalha.

PESQUISAS CLÍNICAS SÃO FEITAS EM QUATRO ETAPAS

Os primeiros passos para realizar uma pesquisa clínica com novos medicamentos ou dispositivos médicos são o desenvolvimento de um projeto, a elaboração do respectivo protocolo e a aprovação da agência regulatória. As etapas foram explicadas pela presidente executiva da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica (SBPPC), Greyce Lousana, em evento da Abbvie Brasil, em São Paulo.

Após aprovação da Anvisa, tem início a fase 1 da pesquisa, que geralmente é feita com pessoas saudáveis, que não têm a doença alvo do tratamento. A pesquisadora explica que pacientes com a patologia a ser tratada integram os testes da fase 2, que vai levantar dados para definir a relação dose/resposta e a melhor forma farmacêutica da substância.

Greyce esclarece que geralmente o registro acontece após a realização da fase 3 da pesquisa clínica. No caso de medicamentos, nessa etapa, alguns participantes receberão a substância em teste e o outros formarão o grupo controle, que receberá um placebo (substância sem propriedades farmacológicas) ou um medicamento já disponível no mercado.

Após o registro e entrada do medicamento no mercado, ainda é realizada a fase 4 do ensaio clínico, com estudos de farmacovigilância e pós-comercialização.

