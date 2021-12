Estudo diz que mão evoluiu para homem dar soco

Um grupo de pesquisadores estudam se a mão evoluiu para permitir que os homens dêem socos uns nos outros. Para isso, os cientistas utilizaram um método peculiar. Eles fazem com que braços de cadáveres dêem socos e tapas em halteres acolchoados.

Atualmente, a ciência trabalha com a ideia de que a mão humano evoluiu para permitir que o homem manipule objetos e execute atividades. Mas a equipe do pesquisador David Carrier, da Universidade de Utah, também acredita que a evolução foi para proteger os ossos da mão de fraturas durante uma briga.

"Se nossa anatomia é adaptada para brigar, precisamos saber que sempre seremos assombrados pelas emoções básicas e comportamentos reflexivos que com frequência não fazem sentido - e são muito perigosos - no mundo moderno", pondera o pesquisador.

Para provar sua tese, o grupo quer mostrar que um punho fechado é capaz de proteger os ossos da palma da mão durante uma briga. No estudo, eles descobriram que os homens podem bater com 55% mais força se estiver com a mão fechada, ao invés, de semi-fechada. Em comparação a um tapa com a mão aberta, a força é duas vezes maior.

adblock ativo