Estudo afirma que novo vírus de gripe das aves mata focas

Um novo tipo de gripe das aves está causando uma epidemia mortal de pneumonia em focas bebês em frente à costa nordeste dos Estados Unidos, e pode representar um risco para humanos, segundo um estudo americano publicado nesta terça-feira, 31.

A nova cepa recebeu o nome de avian H3N8 e é apontada como responsável pelas mortes de 162 focas ao longo da costa americana no ano passado, reportou o estudo publicado no periódico mBio, uma publicação da American Society for Microbiology.

A maior parte das focas mortas eram menores de seis meses.

Embora não tenha havido registro de casos humanos, cientistas da Universidade de Columbia, em Nova York, pediram cautela, em vista do histórico da gripe das aves e sua habilidade em evoluir para formas capazes de infectar pessoas, como o H5N1.

"Nossas descobertas reforçam a importância de vigiar a vida selvagem na previsão e prevenção de pandemias", disse W. Ian Lipkin, professor de epidemiologia da Escola de Saúde Pública Mailman, da Universidade de Columbia.

"HIV/Aids, Sars, (vírus do) oeste do Nilo e influenza são todos exemplos de doenças infecciosas emergentes que se originaram em animais", acrescentou Lipkin.

"Qualquer surto da doença em animais domésticos ou selvagens, embora represente uma ameaça imediata à preservação da vida selvagem, também deve ser considerado potencialmente perigoso para os humanos", prosseguiu.

Os cientistas decodificaram o DNA da nova cepa e descobriram que ela se originou de um vírus da gripe das aves que circula entre aves aquáticas da América do Norte desde 2002.

Com o passar do tempo, o vírus desenvolveu a habilidade de infectar mamíferos, acoplando-se a receptores de seu trato respiratório.

adblock ativo