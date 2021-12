Estudante baiano cria bebida que auxilia no tratamento de diabetes e anemia

O estudante de 17 anos do Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Grande (Cetep), em Barreiras, no oeste da Bahia, Diogo Regis, desenvolveu em seu trabalho de iniciação científica uma bebida a base de um fruto típico da região, o jatobá. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado, a bebida pode auxiliar no tratamento de pessoas que possuem anemia, diabetes e outras doenças.

Ainda conforme a Secom, o fruto possui baixo teor de açúcar e alto teor de nutrientes como ferro e magnésio, auxiliando, assim, no tratamento dos problemas. Diogo explicou que a ideia surgiu como uma possível solução para o desperdício do jatobá que há na região. Segundo ele, é comum que, em algumas épocas do ano, uma parte seja descartada.

A iniciativa ainda está em desenvolvimento, com a realização de testes de aperfeiçoamento. Mas o pesquisador já adianta que, quando concluída a fase de testes, os benefícios serão muitos. “Além do apoio na alimentação para a população em geral, a bebida trará benefícios para as comunidades extrativistas que poderão comercializar o fruto, tornando a prática uma fonte de renda”, explicou.

