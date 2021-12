Estética íntima é uma tendência

No ranking mundial de procedimentos estéticos, o Brasil está em 2º lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, segundo pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, na sigla em inglês). Com a possibilidade de melhorar a aparência, técnicas como botox e outros procedimentos têm ganhado cada vez mais espaço entre as mulheres, e uma novidade que está se tornando tendência no mercado brasileiro é a estética íntima.

Um procedimento bastante procurado é a carboxiterapia, um tratamento tecnológico que melhora a flacidez da pele na região dos pequenos e grandes lábios. Os resultados podem ser vistos, em média, em cinco sessões. “É uma boa alternativa. O Ares, por exemplo, é um equipamento que trata a área com segurança e eficácia, já que o gás CO2 é o mesmo produzido naturalmente pelo corpo”, explica Aline Caniçais, fisioterapeuta dermatofuncional.

“As brasileiras costumam investir nos procedimentos estéticos como uma alternativa às cirurgias plásticas, e com a estética íntima não é diferente. Hoje, as pacientes estão procurando tratamentos com o objetivo de reduzir gordura localizada e flacidez, por exemplo”, comenta a especialista.

A depilação ainda é a técnica mais procurada pelas mulheres quando se trata de estética íntima. Uma boa alternativa para poupar tempo e dinheiro é optar pela fotodepilação, que acaba com os pelos após oito sessões. A publicitária Mariana Galvão recorreu à fotodepilação e indica o procedimento.

“É um procedimento prático, indolor e dura por bastante tempo até precisar fazer de novo ”.

A vantagem da luz pulsada é que o tratamento também clareia a região tratada, trata a inflamação do folículo capilar e não traz desconforto, já que o equipamento possui dois sistemas de resfriamento que ajudam na hora da aplicação.

