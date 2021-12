Esporte na infância reduz consumo de álcool na fase adulta

A participação de jovens em atividades esportivas pode prevenir o consumo excessivo de bebidas alcoólicas na vida adulta. Essa é a conclusão de um estudo norueguês, divulgado pela organização não-governamental CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool.

A pesquisa acompanhou três mil estudantes com idades entre 13 e 19 anos, até a fase adulta. No início do estudo, 50,7% dos jovens praticavam atividade física, sendo que o maior número de episódios de embriaguez ocorreu no outro grupo, dos que não praticavam nenhum esporte.

Entretanto, alguns outros fatores, além da prática esportiva, também interferem na questão do consumo de álcool, como o grupo de convívio do jovem. De qualquer forma, explicam os autores da pesquisa, a prática esportiva desde a infância se reflete em ações que produzem inúmeros benefícios à saúde por toda a vida, como alimentação mais equilibrada e maior condicionamento físico.

