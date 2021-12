Espécies extintas de pré-humanos cruzavam entre parentes

A existência de uma antiga linhagem humana misteriosa e as mudanças genéticas que separam os seres humanos modernos de seus parentes mais próximos já extintos estão entre os muitos segredos agora revelados na primeira seqüência de alta qualidade do genoma a partir de uma mulher de Neanderthal, dizem pesquisadores.

A mulher de Neanderthal cujo osso do dedo do pé foi sequenciado também revela a existência de endogamia, com o nascimento de crianças a partir de primos e até mesmo irmãos ou meio-irmãos.

Os seres humanos modernos são sobreviventes dessa linhagem humana, que tem nos Neandertais e Denisovans os parentes extintos mais próximos. Os dois descendem de um grupo que divergiu dos ancestrais de todos os seres humanos modernos.

DNA e RNA

Os cientistas que examinaram o osso do pé da mulher focaram principalmente no DNA nuclear do fóssil, o material genético dos cromossomos no núcleo da célula que uma pessoa recebe da mãe e do pai. Mas também examinaram o genoma do mitocôndria do fóssil, que só é passado aos descendentes pela mãe.

