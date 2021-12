Especialistas debatem aleitamento em Salvador

Como parte das ações educativas realizadas na Semana Mundial de Aleitamento Materno, que este ano traz como tema "Aconselhamento", o Hospital Português reúne especialistas no cuidado da saúde de mãe e filho para um bate-papo com o público e orientações práticas acerca dos benefícios do aleitamento, nesta segunda-feira, 5, às 8h, no auditório Adélia Carvalho do Centro Médico HP.

A iniciativa visa levar esclarecimentos sobre as principais dúvidas relacionadas à amamentação: qual a melhor posição para o bebê mamar? Como saber se a criança mamou o suficiente? Como fazer o bebê arrotar? etc.

