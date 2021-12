Especialista orienta como tratar virose contraída no Carnaval

Assim como em anos anteriores, muitas pessoas contraíram a "famosa virose" durante o período carnavalesco. Diante disso, a equipe de reportagem do Portal A TARDE conversou com o médico clínico, João Marcos Santos, para esclarecer algumas dúvidas sobre a doença, assim como as principais formas de tratá-la.

Segundo o profissional, a concentração de pessoas oriundas de diferentes locais em um único ambiente favorece a contaminação do vírus. "Por se tratar de um vírus que também se contrai pelo ar, essa aglomeração permite que o contágio ocorra de forma mais rápida. O fator proximidade influencia muito para o aumento desse surto".

"Nestas épocas de festas, as pessoas se alimentam, descansam e se hidratam mal. Isso fará com que a imunidade fique baixa e, consequemente, fiquem mais expostas ao risco de contaminação", explicou

Apesar de possuir sintomas semelhantes com a de um resfriado, a gripe é considerada pela medicina como uma doença mais complexa e mais necessitada de atenção, conforme explicou o médico. "A virose é mais severa, apresenta uma febre mais alta, e, normalmente, os espirros e corrimentos nasais são mais agressivos, sendo assim, precisa ser tratada de maneira mais cuidadosa".

Ainda segundo João, existem aqueles que contraem a deonça em festas e outras por tabela, ou seja, por meio do contato com pessoas contaminadas, mas, basicamente, a contaminação acontece pelas vias aéreas ( estruturas responsáveis pelo transporte do ar aos pulmões no organismo humano).

Por não terem anticorpos suficientes (proteínas que atuam no sistema imunológico como defensoras do organismo vivo contra bactérias, vírus e outros corpos estranhos) as crianças possuem mais chances de contraírem a doença. Os idosos, que segundo o médico, decorrente da idade, sofrem uma redução no sistema imunológico, também são mais vulneráveis e, caso o quadro se agrave, podem contraír uma pneumonia.

Tratamento

Ignorada por muitos, a hidratação é classificada como uma das principais maneiras de prevenir e curar a doença, conforme destacou João. "Com toda certeza, a hidratação é fundamental para o tratamento das viroses. Ela ajuda a eliminar secreção, quanto mais se hidratar, mais fluída será essa eliminação. O repouso e, essencialmente, a consulta com um profissão de saúde também são indispensáveis".

Para aqueles que estão contaminados, o profissional aconselha o uso de máscaras cirúrgicas. "É uma forma de reduzir as chances de contaminação para outras pessoas", explicou.

