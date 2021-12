Entenda o que é a gastrite

O estômago produz o suco gástrico que contém o ácido clorídrico, muco, enzimas e sais. Uma camada de muco protege a mucosa gástrica da ação corrosiva do suco gástrico. Gastrite é a inflamação da mucosa que reveste as paredes internas do estômago e pode ser provocada pela bactéria Helicobacter Pilory, uso prolongado de ácido acetilsalicílico e de antiinflamatórios, consumo de bebidas alcoólicas e gastrite autoimune (o própio corpo produz anticorpos que agridem a parede do estômago). Para o tratamento da gastrite, é necessário primeiro descobrir sua origem.

Uma das gastrites mais prevalentes é aquela decorrente por infecção da bactéria H Pilory, que no seu processo de colonização, induz a inflamação crônica da mucosa sem a invadir. Alguns trabalhos recentes vêm propondo o uso de probióticos que tem efeito gastroprotetor, a partir da produção de ácidos orgânicos e bacteriocinas, que inibem a adesão da H. Pilory no epitélio gástrico, provocando uma sinalizaçao antiinflamatória por estabilizar a barreira gástrica e redução da inflamação da mucosa.

A desnutrição pode ocorrer nos casos onde há estenose, ou seja, a não ingestão adequada de nutrientes. As deficiências mais comuns são as de energia, proteínas, ferro e vitamina B12. Muitas pessoas utilizam o leite para alívio da dor, mas ele não é indicado, pois por ser rico em cálcio e proteínas pode causar um rebote ácido, intensificando a dor. As tolerâncias individuais devem ser levadas em conta no tratamento nutricional de cada indivíduo.

Bebidas alcoólicas, café, refrigerantes, pimentas, mostarda e frituras devem ser evitados.

Alimentos ricos em fibras como verduras e cereais são indicados, pois agem como tamponantes. Chás digestivos como a hortelã, guassatonga, camomila e erva-doce também servem de opção.

