Entenda a relação entre obesidade e saúde ocular

A obesidade pode interferir na saúde ocular? Para esclarecer essa dúvida, o Cotidiano conversou com o oftalmologista Ramon Barreto. Ele explica que a obesidade acarreta aumento da pressão arterial, e isso pode afetar o fundo do olho.

É comprovado que a glicemina ou glicose no sangue pode aumentar o risco da diabetes, que traz várias alterações nos vasos sanguíneos da retina, causando a cegueira que, se não tratada em tempo pode ser irreversível.

Segundo o oftalmologista, quanto à pressão alta, essa também pode causar a perda da visão. Essas alterações, tanto a diabetes quanto a pressão alta são doenças mais comuns em obesos.

Ramon Barreto diz que o colesterol e os triglicerídeos altos prejudicam a circulação sanguínea do fundo do olho e causam problemas de visão: "o corpo todo é afetado com a obesidade, e por isso é importante controlar a glicose, o colesterol, evitar alimentos gordurosos, evitar os fast foods, comer mais frutas e vegetais", aconselha.

