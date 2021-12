Empresas de pescado são convocadas para reforçar exames de inocuidade

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adab) distribuiu, nesta quinta, 24, uma circular às empresas processadoras de pescados registradas no seu Serviço de Inspeção.

No documento, orientam o reforço da vigilância e atenção para a Portaria 144, publicada pela autarquia em junho de 2019, que trata de boas práticas de comercialização, nos itens 'análise laboratorial e rastreabilidade'.

Preocupado com a saúde pública em função da grande quantidade de óleo que atinge o litoral baiano, o diretor-geral da Adab, Maurício Bacelar, ressalta: “Já faz parte da rotina das empresas realizar os exames fisioquímicos e microbiológicos em toda a produção, no entanto, solicitamos maior atenção quanto ao cumprimento dos testes para garantir a inocuidade dos alimentos, nesse período que o óleo está presente no mar, uma vez que não sabemos o que pode causar à saúde humana”, ressaltou.

