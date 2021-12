Empresa faz 1º teste em humanos de vacina contra ebola

O grupo farmacêutico americano Johnson & Johnson anunciou nesta terça-feira, 6, ter realizado os primeiros testes em humanos de uma possível vacina contra o ebola, que já deixou 8.100 mortos na África.



"Os primeiros voluntários receberam sua dose inicial", disse a J&J em um comunicado.



Estes estudos de fase I (a primeira das três pelas quais uma vacina deve passar antes de sua comercialização) são realizados pelo Oxford Vaccine Group da universidade britânica de Oxford.



O grupo americano, um dos mais avançados na luta contra o ebola, havia anunciado no fim de outubro ter investido 200 milhões de dólares para acelerar a produção da vacina.



Os estudos de fase I, que englobam um número reduzido de pessoas (72 voluntários nesse caso) servem essencialmente para verificar que uma vacina é segura e bem tolerada.



Mas a J&J não planeja se limitar a esta fase e cogita acelerar o processo e a partir de abril ampliar os estudos a um universo muito mais amplo.



Já produziu mais de 400.000 doses da vacina e prevê fabricar 2 milhões este ano, o que significa uma aceleração do cronograma anunciado em outubro.



Se for necessário, o grupo disse estar em condições de elevar sua produção a cinco milhões de doses em um prazo de 12 a 18 meses.

