Empresa cria óculos que "piscam" para descansar os olhos

Uma empresa japonesa criou óculos com lentes que embaçam automaticamente e assim conseguem um efeito de piscada que ajuda no descanso dos olhos de pessoas que passam muito tempo olhando para o computador.

Nos "Óculos Piscantes" ("Wink Glasses", em inglês) as lentes embaçam a cada 10 segundos por um período de 0,2 segundos, embora a frequência possa ser ajustada pelo usuário, o que consegue aliviar a sensação de secura nos olhos e descansar a vista, informou nesta terça-feira o jornal "Asahi".

Os óculos, desenvolvidos pela companhia Masunaga Optical, usam uma bateria na haste esquerda que ativa o sistema e permite regular a frequência com a qual funciona o aparelho.

As telas de computador, os telefones celulares e outros equipamentos reduzem a ação de piscar, o que pode causar uma sensação de olho seco que se desenvolve quando o globo ocular é incapaz de manter uma camada saudável de lágrimas.

O problema pode ocorrer em pessoas que têm boa saúde e fica mais comum com a idade.

O primeiro modelo dos "Óculos Piscantes" foi desenvolvido em 2009, mas a patente se mostrou "ineficaz", segundo o jornal japonês, devido ao mecanismo que era muito complexo e precisava ser calibrado de acordo com as dimensões da cabeça do usuário.

As lentes pesam 33 gramas, o que as torna ligeiramente mais pesadas que as de óculos normais (entre 15 e 20 gramas) e custam cerca de 15.750 ienes (US$ 352).

Até o momento, a empresa japonesa recebeu cerca de 50 pedidos das lentes desde que começaram a ser comercializadas, em outubro.

