Emagreça e combata a celulite com o Kangoo Jumps

Queimar até 500 calorias no prazo de 45 minutos, por fim a temível celulite e ainda ficar com os músculos sarados... Sonho? Tenha certeza que não! Tantas vantagens podem mesmo ser conseguidas com a prática do Kangoo Jumps. O equipamento se assemelha a um patins, mas tem arcos de molas no lugar das rodinhas e um sistema de amortecimento poderoso. E se pensa que se equilibrar sobre o equipamento é um bicho de sete cabeças, relaxe! Existe alguns truques que facilitarão o uso do aparelho. Basta pisar no centro do solado e evitar olhar para baixo. Mais fácil do equilibrar-se sobre patins. E dá para caminhar, correr e até arriscar coreografias sobre o Kangoo Jumps. É justamente devido ao sistema de absorção de impacto gerado durante a atividade física, que o equipamento não chega a comprometer as articulações.

O Kangoo Jumps chega a absorver até 80% do impacto do exercício. Bastam 30 minutos de treino para obter excelente resultados. O ideal é fazer um minuto de cada exercício, para só depois passar para o próximo. As sequencias devem ser realizadas sem intervalo, exatamente como num circuito. As pausas devem ser feitas apenas para recuperar o fôlego. Os exercícios devem começar simples e aos poucos irem aumentando de intensidade. De preferência, a atividade deve ser praticada de duas a três vezes por semana, em dias intercalados.

