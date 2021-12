Eleições Cremeb 2018: três chapas vão concorrer ao pleito

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia é o órgão supervisor da ética profissional no estado. O Cremeb tem a função de disciplinar e julgar os médicos a ele jurisdicionados, orientando que o Código de Ética Médica seja seguido.

A cada cinco anos, eles promovem eleições onde elegem seus 40 conselheiros. As eleições deste ano irão acontecer nos dias 7 e 8 de agosto, podendo ser de duas formas: presencial (das 8h às 20h nos seguintes locais: Sede do Cremeb, Associação Bahiana de Medicina, Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, Hospital Ernesto Simões Filho, Hospital Roberto Santos, Hospital Sagrada Família e Hospital São Rafael) ou por correspondência via kit enviado pelos Correios.

De acordo com o presidente da comissão eleitoral, Dr. José Márcio Maia, a grande novidade para o processo eleitoral deste ano é o novo método de votos via Correios. "Antes os votos por correspondência eram destinados apenas para os médicos do interior. Agora, todos os médicos da Bahia, os do interior e da capital, em torno de 24 mil, irão receber os kits em suas residências, e eles irão escolher a forma de depositarem seu voto."

A respeito do voto obrigatório, José Márcio esclarece, "há uma multa para quem não exerce esse direito, mas não tem nenhuma outra penalidade", finalizou.

Três chapas se inscreveram para concorrer para a gestão que durará de 2018 até 2023: Chapa 1 - Em Defesa da Medicina; Chapa 2 - Cremeb 100% Livre e Chapa 3 - Um Novo Tempo. O Portal A TARDE entrou em contato com representantes das chapas para saber quais os principais compromissos de cada uma delas.

O presidente da comissão comentou que há muito tempo que não há disputa na Bahia. "No CRM de São Paulo há seis chapas concorrendo. Já houve disputa aqui na Bahia, há pelo menos uns 20 anos, mas não é comum. O país está vivendo um momento diferente, é natural que haja disputa", finalizou.

A chapa 1 - Em Defesa da Medicina tem dez pontos como principais compromissos, entre eles, a defesa da categoria repudiando quaisquer formas de difamação dos médicos, a luta contra a desenfreada e indiscriminada abertura de escolas médicas e/ou a ampliação das vagas em cursos já existentes e a defesa a exigência legal da revalidação de diplomas emitidos por universidades estrangeiras.

O grupo se considera a "chapa da situação" já que surgiu do movimento conhecido como Dignidade Médica que vem conduzindo os destinos do Cremeb desde 1993. "Estudos foram feitos, inclusive com apoio de profissionais de comunicação, quando decidimos pelo nome Em Defesa Da Medicina", afirmou Dr. José Abelardo, porta-voz da chapa.

Além da experiência dos componentes, Dr. Abelardo ainda salienta outros fatores como diferenciais em relação aos grupos concorrentes. "Destaco quatro pontos: a qualidade do conjunto dos 40 candidatos da chapa, a escolha foi muito criteriosa, avaliando a história de vida limpa dos pré-candidatos, a disponibilidade de tempo para o trabalho no CREMEB, o interesse em exercer o cargo, a capacidade de liderar e a aceitação na comunidade médica baiana; nossos apoios são explícitos, mais de 2.000 médicos que se declararam eleitores da Chapa 1 desde o primeiro momento", enumerou o porta-voz.

Em meio a tantas brigas politicas, a chapa 2 - Cremeb 100% Livre luta pela isonomia do órgão, a revisão da bitributação sobre pessoa física e jurídica e a exposição no site dos balancetes. "O objetivo é prezar pelo caráter liberal da profissão e impedir o aparelhamento dos nossos órgãos de classe. Dentro dos outros eixos, podemos destacar a desoneração do médico, transparência real nas contas, exposição no site dos balancetes, além de consultoria sobre a composição da anuidade cobrada aos médicos", afirmou Dra. Janaína Lordelo, porta-voz do grupo.

A chapa tem como luz a vertente da administração médica apartidária. "Nascemos no bojo dessa concepção, de que os órgãos de classe médicos devem se manter isentos obrigatoriamente. Não misturamos política de classe com política partidária", disse a doutora, que completou: "Temos um olhar muito equilibrado em relação a atenção que daremos à capital, sem descuidar sobretudo do SUS, principal sistema de cobertura da medicina no interior da Bahia. Estamos aqui como uma opção real para dar voz aos 4 cantos do estado, inclusive Salvador".

A chapa 3 - Um Novo Tempo, credita a especial preocupação com a representação dos colegas do interior como uma das principais discrepâncias em relação as outras. "Fizemos uma composição baseada na competência técnica e atuação profissional ética por um conselho com autonomia. Somos a chapa com maior representatividade feminina, em consonância com a realidade da categoria que já é composta por cerca de metade de médicas. Temos médicos jovens mesclados com outros mais experientes, do interior e da capital, com especialidades clínicas e cirúrgicas, com variadas visões e inclusive professores de medicina", comentou Dra. Debora Angeli, especialista em cirurgia geral, e representante do grupo. Com 90% de renovação na sua composição, a chapa contém apenas cinco candidatos com experiências no conselho.

Contando com o apoio garantido durante a campanha, caso eleita, a turma promete construir um conselho mais receptivo as demandas da sociedade e dos médicos. "Um conselho em que o médico seja ouvido e sua realidade considerada, que tenha agilidade e possa modernizar sua forma de se relacionar com os colegas considerando as novas tecnologias. Priorizando as ações de educação e esclarecimento para prevenir a ocorrência de erros médicos, valorizando e respeitando a medicina e a ética", concluiu.

A apuração será feita ainda no dia 8 de agosto, último dia de votação. O resultado da eleição será publicada no site. Os novos conselheiros eleitos irão tomar posse no dia 1º de outubro.

*Sob a supervisão da jornalista Maiara Lopes

